У слова "лице" безліч значень: поб'ємось об заклад, що більшість з них вам не відомі

Як ви називаєте цю частину тіла – обличчя чи лице. А знаєте, що лице має кілька значень і свої сталі вирази.

Певно чули слова лице та обличчя, вважаєте їх тотожними чи різними? А щось вважали русизмом? Значення цих слів з'ясовує 24 Канал, щоб ви не плуталися.

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Що таке лице, і що таке обличчя

Для позначення передньої частини голови людини в українській мові використовують слова обличчя та лице – вони рівнозначні. Кров може прилити й до лиця, і до обличчя. Як і піт може стікати по обличчю, і по лиці.

"Дарка поклала квача коло відра, втерла обличчя рукавом" (Леся Українка).

Лице – це не русизм, але у російських фразеологізмах зі словом "лицо", при перекладі слово буде мати різні значення і варіанти:

"вниз лицом" – долілиць;

"лицом к лицу" – віч-на-віч;

"юридическое лицо" – юридична особа.

Однак, лице це ширше поняття і в українській мові, ним позначають кілька речей. Отож, лице – це:

Лице – теж саме, що обличчя;

"Жита буйні, хвилясті... Ось із них визирнуло рожеве лице й сині очі" (Андрій Головко).

Лице – як особа, людина;

"З воріт виходять люди... о, скільки, скільки тут знайомих милих лиць!.." (Володимир Сосюра).

Лице – у значенні характер, честь, слава, ім'я людини чи компанії, тобто презентабельність, імідж, репутація.

Не втратити лице;

Зберегти лице;

Лицем не впасти у багнюку;

Гарна не обличчям, а лицем.

Лице – як передня частина якогось предмета чи явища. Лице і виворіт одягу чи тканини.

"Чи це воно на лице, чи, мабуть, навиворіт? – питала Онися, придивляючись до матерії" (Іван Нечуй-Левицький).

"Сумно восени дивитися в помарніле лице природи".

А ще лицями називають щоки – запалі лиця, чи лиця розпашілися.

Є сталі вирази в українській мові де використовується лише слово лице.

З лиця спасти – раптово схуднути, змарніти.

– раптово схуднути, змарніти. Ні лиця, ні зросту.

На тобі лиця нема .

. Грошам лиця нема – неважливо яким боком тримати купюру, вона не втратить цінність.

– неважливо яким боком тримати купюру, вона не втратить цінність. Мінитися в лиці – червоніти чи бліднути.

– червоніти чи бліднути. Перед лицем товариства / громади.

Перед лицем закону.

Перед лицем випробувань.

І вираз "стерти / змести з лиця землі" вживається лише зі словом лице.

Про річ чи одяг, який пасує, кажемо лише "до лиця".

До лиця тобі та сукенка / Freepik

"Улька наділа на Гриця бриля і зазначила, що він хлопцеві до лиця "(Спиридон Добровольський).

"Не вдавайте з себе поета! Се вам дуже не до лиця" (Іван Франко).

Вживайте слова лице та обличчя правильно!