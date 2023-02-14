Змінювати предмети на НМТ вже не варто, – Бабак пояснив, чому обрали саме мову та математику

У 2023 році абітурієнти в Україні складатимуть національний мультипредметний тест замість ЗНО. За його результатами і вступатимуть до вишів. Тест буде дещо спрощеним і складатиметься з двох обов’язкових предметів та одного на вибір.

Реєстрація на НМТ-2023 відбудеться у квітні, повідомляє 24 Канал. Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ відбудеться в травні.

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Які предмети обов'язкові на НМТ

Раніше у МОН повідомляли, що НМТ відбудеться в один день, на складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин.

У межах тесту передбачені 2 обов'язкові предмети:

українська мова;

математика.

Також є один предмет на вибір:

історія України;

іноземна мова;

біологія;

фізика;

хімія.

Основна сесія НМТ-2023 відбудеться у червні, додаткова – у червні та липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Чому обрали саме мову і математику

Голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі одного з телеканалів заявив, що наразі змінювати перелік предметів не бажано, зокрема через те, що вступники вже місяць готуються до раніше оголошених предметів.

Він підкреслив, що рішення про включення до тесту обов'язкових предметів "українська мова" і "математика" ґрунтується на експертних висновках фахівців Українського центру оцінювання якості освіти.

Тобто діти, які успішно складуть українську мову і математику, так само успішно завершать перший курс. Водночас коли ми говорили про предмет на вибір і робили опитування, то майже половина дітей обрала історію України. Вони будуть її складати на вибір. Я не бачу у цьому проблеми, хоча чудово розумію, як предмет історія України насправді формує національну ідентичність,

– заявив Бабак.

В Українському центрі оцінювання якості освіти додають, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.

Крім того, за його словами, цей закон про НМТ насправді повторює минулорічний.

Голова профільного комітету ВР зауважив, що важливим також є фактор перевантаження учасників НМТ під час тестування. На його думку, можна було додати четвертий предмет, але це збільшило би час на складання тесту з трьох до чотирьох годин.

"Три години це непросто, а чотири буде ще важче. І якщо ми вже місяць тому попередили абітурієнтів з чого буде складатися тест, на мою думку зараз змінювати це не зовсім добре. Вони вже місяць готуються і вкладають туди і час і ресурси. Треба поважати дітей", – підкреслив Бабак.

До того ж, він додав, що безпекова ситуація змушує робити коротший тест для вступників.

Чому історія України не є обов’язковим предметом

У 2023 році до обов’язкових предметів не включили історію України. Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.

Очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, що вплинуло на ухвалення такого рішення:

безпекова ситуація у час війни;

вимоги складати тест в один день;

українська мова та математика були обов'язковими у державній підсумковій атестації;

Все ж міністр сподівається, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України. І впевнений, що українці мають знати історію своєї держави, особливо у час повномасштабної агресії Росії. А от змушувати складати цей предмет обов'язково випускників не варто.

Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість. Особливо у час, коли у країні триває війна з Росією.