В Університеті Богомольця запроваджують асинхронне навчання: студенти проти

У Національному медичному університеті імені Богомольця запроваджують змішане асинхронне навчання. Так вчитимуться з 12 жовтня студенти денної форми.

У виші вже оновили розклад занять з метою мінімізації переміщень між різними навчальними локаціями. Про це інформує Центр комунікацій, організаційної і редакційної роботи вишу.



Розклад в Університеті Богомольця / фото вишу

Як вчитимуться студенти

Вся теоретична частина відбуватиметься онлайн, практика – офлайн з урахуванням безпекових умов.

Навчання лікаря потребує не лише глибоких теоретичних знань, але й якісних практичних компетенцій, які просто неможливо опанувати онлайн. Через декілька років студенти прийматимуть пацієнтів, проводитимуть операції, прийматимуть пологи,

– акцентували у виші.

Як діяти у разі повітряної тривоги

У разі оголошення повітряної тривоги всі учасники освітнього процесу мають перебувати в укриттях Університету чи клінічних баз. Очне заняття, перерване тривогою більш як на половину його тривалості, переноситься в резервний слот кафедри – у зручний для студентів і викладача час. Таке перенесення не вважається пропуском заняття.

Що змінюється для студентів

З метою мінімізації переміщень між навчальними та клінічними базами кафедр, що розташовані в різних частинах Києва, до розкладу занять здобувачів вищої освіти 1–6 курсів запровадили зміни.

Для студентів 1–2 курсів, у яких кількість практичних занять мінімальна, майже весь освітній процес відбуватиметься онлайн.

Для дисциплін, викладання яких здійснюється за цикловою системою, створять графік асинхронного відвідування оновленого Навчально-наукового центру медичних симуляцій та клінічних баз. Будуть сформовані умовні групи для забезпечення можливостей опанування клінічних компетенцій з урахуванням місця їхнього перебування.

Практичні заняття з відпрацювання медичних симуляцій для здобувачів вищої освіти відбуватимуться в ННЦ медичних симуляцій відповідно до графіків практичної підготовки кафедр. Симуляційну та клінічні частини проводитимуть в асинхронному режимі, щоб надати можливість всім студентам здобути відповідні компетентності.

Хто може навчатися дистанційно

Відповідний формат може бути організований за заявою студента: якщо він служить у ЗСУ або інших формуваннях Сил оборони; якщо перебуває за кордоном (за умови надання документа, що підтверджує дозвіл на перебування у відповідній країні).

Що кажуть студенти

У Тредсі вже з'явилися обурливі дописи студентів про те, що такі зміни є загрозливими для їхнього життя через безпекову ситуацію у столиці. Вони кажуть, що не просять скасувати навчання, а врахувати безпекову ситуацію. Щоправда, фото чи базової інформації про авторів таких постів на їхніх сторінках немає.

У коментарях українці висловлюють різні думки щодо цього. Не всі підтримують обурення студентів. Кажуть, що інтерни та лікарі так само їздять на роботу і живуть у тому самому місті. Також звучать запитання до студентів, чи лікувати вони згодом будуть теж онлайн.

Є й думки на кшталт того, що "люди не знають, що типова пара в медунівері – це опитування в аудиторії чи в кабінеті лікаря, виставлення оцінок, а не інтеракція студента з пацієнтами і операційною".

Раніше ми інформували, що КНУ імені Шевченка переходить на дистанційний формат роботи.