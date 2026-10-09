У виші вже оновили розклад занять з метою мінімізації переміщень між різними навчальними локаціями. Про це інформує Центр комунікацій, організаційної і редакційної роботи вишу.
Розклад в Університеті Богомольця / фото вишу
Як вчитимуться студенти
Вся теоретична частина відбуватиметься онлайн, практика – офлайн з урахуванням безпекових умов.
Навчання лікаря потребує не лише глибоких теоретичних знань, але й якісних практичних компетенцій, які просто неможливо опанувати онлайн. Через декілька років студенти прийматимуть пацієнтів, проводитимуть операції, прийматимуть пологи,
– акцентували у виші.
Як діяти у разі повітряної тривоги
У разі оголошення повітряної тривоги всі учасники освітнього процесу мають перебувати в укриттях Університету чи клінічних баз. Очне заняття, перерване тривогою більш як на половину його тривалості, переноситься в резервний слот кафедри – у зручний для студентів і викладача час. Таке перенесення не вважається пропуском заняття.
Що змінюється для студентів
З метою мінімізації переміщень між навчальними та клінічними базами кафедр, що розташовані в різних частинах Києва, до розкладу занять здобувачів вищої освіти 1–6 курсів запровадили зміни.
Для студентів 1–2 курсів, у яких кількість практичних занять мінімальна, майже весь освітній процес відбуватиметься онлайн.
Для дисциплін, викладання яких здійснюється за цикловою системою, створять графік асинхронного відвідування оновленого Навчально-наукового центру медичних симуляцій та клінічних баз. Будуть сформовані умовні групи для забезпечення можливостей опанування клінічних компетенцій з урахуванням місця їхнього перебування.
Практичні заняття з відпрацювання медичних симуляцій для здобувачів вищої освіти відбуватимуться в ННЦ медичних симуляцій відповідно до графіків практичної підготовки кафедр. Симуляційну та клінічні частини проводитимуть в асинхронному режимі, щоб надати можливість всім студентам здобути відповідні компетентності.
Хто може навчатися дистанційно
Відповідний формат може бути організований за заявою студента: якщо він служить у ЗСУ або інших формуваннях Сил оборони; якщо перебуває за кордоном (за умови надання документа, що підтверджує дозвіл на перебування у відповідній країні).
Що кажуть студенти
У Тредсі вже з'явилися обурливі дописи студентів про те, що такі зміни є загрозливими для їхнього життя через безпекову ситуацію у столиці. Вони кажуть, що не просять скасувати навчання, а врахувати безпекову ситуацію. Щоправда, фото чи базової інформації про авторів таких постів на їхніх сторінках немає.
У коментарях українці висловлюють різні думки щодо цього. Не всі підтримують обурення студентів. Кажуть, що інтерни та лікарі так само їздять на роботу і живуть у тому самому місті. Також звучать запитання до студентів, чи лікувати вони згодом будуть теж онлайн.
Є й думки на кшталт того, що "люди не знають, що типова пара в медунівері – це опитування в аудиторії чи в кабінеті лікаря, виставлення оцінок, а не інтеракція студента з пацієнтами і операційною".
Раніше ми інформували, що КНУ імені Шевченка переходить на дистанційний формат роботи.