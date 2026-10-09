В университете уже обновили расписание занятий с целью минимизации перемещений между различными учебными площадками. Об этом сообщает Центр коммуникаций, организационной и редакционной работы университета.



Расписание в Университете Богомольца / фото вуза

Как будут учиться студенты

Вся теоретическая часть будет проходить онлайн, практика – офлайн с учетом мер безопасности.

Обучение врача требует не только глубоких теоретических знаний, но и качественных практических навыков, которые просто невозможно освоить онлайн. Через несколько лет студенты будут принимать пациентов, проводить операции, принимать роды,

– подчеркнули в вузе.

Как действовать в случае воздушной тревоги

В случае объявления воздушной тревоги все участники образовательного процесса должны находиться в укрытиях университета или клинических баз. Очное занятие, прерванное тревогой более чем на половину его продолжительности, переносится в резервный слот кафедры – в удобное для студентов и преподавателя время. Такой перенос не считается пропуском занятия.

Что меняется для студентов

С целью минимизации перемещений между учебными и клиническими базами кафедр, расположенными в разных частях Киева, в расписание занятий студентов 1–6 курсов внесены изменения.

Студенты 1–2 курсов, у которых количество практических занятий минимально, будут проходить почти весь образовательный процесс онлайн.

Для дисциплин, преподавание которых осуществляется по цикловой системе, будет составлен график асинхронного посещения обновленного Учебно-научного центра медицинских симуляций и клинических баз. Будут сформированы условные группы для обеспечения возможностей освоения клинических компетенций с учетом места их пребывания.

Практические занятия по отработке медицинских симуляций для студентов высших учебных заведений будут проходить в УНЦ медицинских симуляций в соответствии с графиками практической подготовки кафедр. Симуляционная и клиническая части будут проводиться в асинхронном режиме с целью обеспечения возможности для всех студентов приобрести соответствующие компетенции.

Кто может учиться дистанционно

Соответствующий формат может быть организован по заявлению студента: если он служит в ВСУ или других формированиях Сил обороны; если находится за рубежом (при условии предоставления документа, подтверждающего разрешение на пребывание в соответствующей стране).

Что говорят студенты

В Threads уже появились возмущенные сообщения студентов о том, что такие изменения представляют угрозу для их жизни из-за ситуации с безопасностью в столице. Они говорят, что не просят отменить обучение, а просят учесть ситуацию с безопасностью. Правда, фотографий или базовой информации об авторах таких постов на их страницах нет.

В комментариях украинцы высказывают разные мнения по этому поводу. Не все поддерживают возмущение студентов. Говорят, что интерны и врачи точно так же ездят на работу и живут в том же городе. Также звучат вопросы к студентам: будут ли они впоследствии лечить пациентов тоже онлайн.

Есть и мнения вроде того, что "люди не знают, что типичная пара в медуниверситете – это опрос в аудитории или в кабинете врача, выставление оценок, а не взаимодействие студента с пациентами и операционной".

Ранее мы сообщали, что Киевский национальный университет имени Шевченко переходит на дистанционный формат работы.