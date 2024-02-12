Верещук зробила заяву про реорганізацію переміщених вишів

В Україні модернізують мережу вищих навчальних закладів. Долю переміщених із окупованих територій університетів ухвалюватимуть колегіально та виважено.

Про це заявила віцепрем'єр Ірина Верещук під час наради. Зокрема, учасники обговорили долю та стратегію розвитку Луганського державного медичного університету.

Дивіться також В Україні 2024 року запрацює грантова система оплати навчання: все, що мають знати вступники

Чи реорганізують переміщені виші в Україні

Так, ректор і науково-педагогічний колектив вищезгаданого ЗВО повинні розробити й представити на розгляд стратегію подальшого розвитку вишу.

Верещук також наголосила, що викладачі переміщених вишів можуть спокійно працювати й не хвилюватися.

Будь-які рішення щодо подальшої долі релокованих вишів будуть ухвалюватися колегіально та дуже виважено,

– заявила віцепрем'єрка.

Дивіться також Окремих абітурієнтів можуть зараховувати у виші відразу на другий курс

В Україні модернізують мережу ЗВО