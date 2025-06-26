У ще двох українських містах відбудеться об'єднання вишів

В Україні триває процес об'єднання вишів. Зовсім скоро по два виші об'єднають в Умані та Кам'янці-Подільському.

Уряд вже ухвалив рішення про укрупнення цих ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Хто і скільки років відпрацьовуватиме навчання на бюджеті, та чи стартує новація вже з вересня

В Умані та Кам'янці-Подільському об'єднають ЗВО

Умань

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (УДПУ) приєднають до Уманського національного університету (УНУ).

УДПУ налічує 3945 студентів денної форми навчання. В УНУ є 7575 (разом із коледжами). Під час реорганізації всі освітні програми, бюджетні місця та умови контрактів збережуть. З наступного навчального року студенти матимуть ширший вибір предметів (дисциплін), а науково-педагогічні працівники – більше можливостей для розвитку, кажуть у МОН.

Унаслідок об'єднання двох уманських університетів утворять один багатогалузевий заклад у центрі України, у який надійдуть суттєві інвестиції. Також налагодять співпрацю з місцевими аграріями задля підвищення якості випускників за аграрними спеціальностями та розвитку осередку підготовки вчителів.

Дивіться також "Буде підвищена ціна": які спеціальності зараз найпопулярніші серед вступників

Кам'янець-Подільський

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (КПНУ) приєднають до Подільського державного університету (ПДУ).

Обидва ЗВО – практично однакові за розміром: у ПДУ є 3472 студенти, в КПНУ на 15% менше – 3030. Разом ці університети сформують єдину спільноту, яка налічуватиме 6500 студентів.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

ПДУ перейменують у Подільський державний університет імені Івана Огієнка, аби зберегти історичну спадщину університету, заснованого за часів гетьмана Скоропадського, першим ректором якого був Іван Огієнко. У новий виш також надійдуть інвестиції.

У МОН зазначають, що реорганізація мережі ЗВО є стратегічним напрямом розвитку галузі на 2022 – 2032 роки.

Зазначимо, що Кам'янець-Подільський і Умань – міста із 100-тисячним населенням.