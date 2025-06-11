Правительство уже приняло решение об укрупнении этих ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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В Умани и Каменце-Подольском объединят ЗВО

Умань

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины (УГПУ) присоединят к Уманскому национальному университету (УНУ).

УГПУ насчитывает 3945 студентов дневной формы обучения. В УНУ есть 7575 (вместе с колледжами). Во время реорганизации все образовательные программы, бюджетные места и условия контрактов сохранят. Со следующего учебного года студенты будут иметь более широкий выбор предметов (дисциплин), а научно-педагогические работники – больше возможностей для развития, говорят в МОН.

В результате объединения двух уманских университетов образуют один многоотраслевой заведение в центре Украины, в который поступят существенные инвестиции. Также наладят сотрудничество с местными аграриями для повышения качества выпускников по аграрным специальностям и развития центра подготовки учителей.

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Каменец-Подольский

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко (КПНУ) присоединят к Подольскому государственному университету (ПГУ).

Оба ЗВО – практически одинаковы по размеру: в ПГУ есть 3472 студента, в КПНУ на 15% меньше – 3030. Вместе эти университеты сформируют единое сообщество, которое будет насчитывать 6500 студентов.

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ПГУ переименуют в Подольский государственный университет имени Ивана Огиенко, чтобы сохранить историческое наследие университета, основанного во времена гетмана Скоропадского, первым ректором которого был Иван Огиенко. В новый вуз также поступят инвестиции.

В МОН отмечают, что реорганизация сети ЗВО является стратегическим направлением развития отрасли на 2022 – 2032 годы.

Отметим, что Каменец-Подольский и Умань – города со 100-тысячным населением.