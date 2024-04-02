Академію друкарства приєднають до Львівської політехніки
Джерело:Міносвіти України
2 квітня уряд ухвалив важливі рішення щодо модернізації мережі вишів та наукових установ. Зокрема, погодив приєднання Української академії друкарства (УАД) до Національного університету "Львівська політехніка".
Про це сповістили у Міносвіти України. А також розповіли про особливості цієї модернізації.
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У МОН розповіли про об'єднання УАД та Львівської політехніки
Так, на базі НУ "Львівська політехніка" сформують окремий факультет із назвою УАД. У ньому продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми гармонізують зі схожими програмами у Львівській політехніці.
Студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / бюджетне місце),
– повідомили у МОН.
У відомстві вважають, що навчання в модернізованому ЗВО розширить можливості доступу здобувачів до якісної матеріально-технічної бази, профільних і кваліфікованих викладачів, а також надасть більший спектр дисциплін до вивчення, особливо за вільним вибором.Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням.
Об'єднання УАД та Львівської політехніки: передісторія
- Не так давно стало відомо, що Українську академію друкарства мають намір приєднати до Львівської політехніки у березні 2024 року.
- В УАД це рішення МОН назвали ліквідацією єдиного в Україні галузевого поліграфічного ЗВО.
- Ректор УАД Богдан Дурняк розповів, що МОН не пояснило свого рішення. Але наказало за сім днів здійснити реорганізацію.
- Як раніше повідомляв антикорупційний центр NGL.media, академія друкарства протягом 2020 – 2022 роки опинилася у лідерах серед вишів, у яких різко збільшилася кількість студентів-чоловіків на платній формі навчання – на +754%.