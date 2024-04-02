Академію друкарства приєднають до Львівської політехніки

2 квітня уряд ухвалив важливі рішення щодо модернізації мережі вишів та наукових установ. Зокрема, погодив приєднання Української академії друкарства (УАД) до Національного університету "Львівська політехніка".

Про це сповістили у Міносвіти України. А також розповіли про особливості цієї модернізації.

Дивіться також Лісовий розповів, як триває процес об'єднання вишів в Україні

У МОН розповіли про об'єднання УАД та Львівської політехніки

Так, на базі НУ "Львівська політехніка" сформують окремий факультет із назвою УАД. У ньому продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми гармонізують зі схожими програмами у Львівській політехніці.

Студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / бюджетне місце),

– повідомили у МОН.

У відомстві вважають, що навчання в модернізованому ЗВО розширить можливості доступу здобувачів до якісної матеріально-технічної бази, профільних і кваліфікованих викладачів, а також надасть більший спектр дисциплін до вивчення, особливо за вільним вибором.

Об'єднання УАД та Львівської політехніки: передісторія

Не так давно стало відомо, що Українську академію друкарства мають намір приєднати до Львівської політехніки у березні 2024 року.

В УАД це рішення МОН назвали ліквідацією єдиного в Україні галузевого поліграфічного ЗВО.

Ректор УАД Богдан Дурняк розповів, що МОН не пояснило свого рішення. Але наказало за сім днів здійснити реорганізацію.

Як раніше повідомляв антикорупційний центр NGL.media, академія друкарства протягом 2020 – 2022 роки опинилася у лідерах серед вишів, у яких різко збільшилася кількість студентів-чоловіків на платній формі навчання – на +754%.