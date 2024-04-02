В Минобразования Украины объявили об объединении Украинской академии книгопечатания и Львовской политехники.
Студенты смогут продолжить обучение по выбранным специальностям со всеми условиями сохранения.
МОН предоставляет, что модернизированные ЗВО расширят доступ к материально-технической базе и квалифицированным преподавателям.
Академию книгопечатания присоединят к НУ "Львовская политехника" / фото Львовской политехники
2 апреля правительство приняло важные решения по модернизации сети вузов и научных учреждений. В частности, согласовало присоединение Украинской академии книгопечатания (УАД) к Национальному университету "Львовская политехника".
В МОН рассказали об объединении УАД и Львовской политехники
Так, на базе НУ "Львовская политехника" сформируют отдельный факультет с названием УАД. В нем продолжат образовательную и научную деятельность академии, а ее непрофильные программы гармонизируют с похожими программами во Львовской политехнике.
Студенты, которые уже начали обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предыдущих условий (формы финансирования, стоимости контракта / бюджетное место), – сообщили в МОН.
В ведомстве считают, что обучение в модернизированном ЗВО расширит возможности доступа соискателей к качественной материально-технической базе, профильных и квалифицированных преподавателей, а также предоставит больший спектр дисциплин к изучению, особенно по свободному выбору.