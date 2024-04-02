Об этом сообщили в Минобразования Украины. А также рассказали об особенностях этой модернизации.

Смотрите также Лисовой рассказал, как идет процесс объединения вузов в Украине

В МОН рассказали об объединении УАД и Львовской политехники

Так, на базе НУ "Львовская политехника" сформируют отдельный факультет с названием УАД. В нем продолжат образовательную и научную деятельность академии, а ее непрофильные программы гармонизируют с похожими программами во Львовской политехнике.

Студенты, которые уже начали обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предыдущих условий (формы финансирования, стоимости контракта / бюджетное место),

– сообщили в МОН.

В ведомстве считают, что обучение в модернизированном ЗВО расширит возможности доступа соискателей к качественной материально-технической базе, профильных и квалифицированных преподавателей, а также предоставит больший спектр дисциплин к изучению, особенно по свободному выбору.