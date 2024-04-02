Про це сповістили у Міносвіти України. А також розповіли про особливості цієї модернізації.

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У МОН розповіли про об'єднання УАД та Львівської політехніки

Так, на базі НУ "Львівська політехніка" сформують окремий факультет із назвою УАД. У ньому продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми гармонізують зі схожими програмами у Львівській політехніці.

Студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / бюджетне місце),

– повідомили у МОН.

У відомстві вважають, що навчання в модернізованому ЗВО розширить можливості доступу здобувачів до якісної матеріально-технічної бази, профільних і кваліфікованих викладачів, а також надасть більший спектр дисциплін до вивчення, особливо за вільним вибором.