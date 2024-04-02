Академію друкарства приєднають до НУ "Львівська політехніка" / фото Львівської політехніки
2 квітня уряд ухвалив важливі рішення щодо модернізації мережі вишів та наукових установ. Зокрема, погодив приєднання Української академії друкарства (УАД) до Національного університету "Львівська політехніка".
У МОН розповіли про об'єднання УАД та Львівської політехніки
Так, на базі НУ "Львівська політехніка" сформують окремий факультет із назвою УАД. У ньому продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми гармонізують зі схожими програмами у Львівській політехніці.
Студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / бюджетне місце), – повідомили у МОН.
У відомстві вважають, що навчання в модернізованому ЗВО розширить можливості доступу здобувачів до якісної матеріально-технічної бази, профільних і кваліфікованих викладачів, а також надасть більший спектр дисциплін до вивчення, особливо за вільним вибором.