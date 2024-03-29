Лісовий розповів, як триває процес об'єднання вишів в Україні

З 2030 – 2035 року в Україні може виникнути катастрофічна ситуація з демографією. Тому країна потребуватиме добре підготовлених фахівців, які закінчують як виші, так і профтехи.

Про це заявив очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. І уточнив, що у нашій країні є велика мережа невеликих університетів, які утворилися свого часу навіть з колишніх технікумів.

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Як триває процес модернізації ЗВО

Лісовий зазначив: колишні галузеві інститути стали університетами, які почали готувати фахівців за всіма напрямками. Таких деформацій виникло багато за роки незалежності.

Але мережа – це далеко не все. У нас сьогодні є наступні складові у реформі вищої освіти: система фінансування закладів, запровадження індивідуальних освітніх траєкторій для студентів, посилення управлінських команд та професорсько-викладацького складу, розвиток дослідницької складової,

– каже міністр.

Лісовий уточнив, що величезний комплекс цих заходів крок за кроком реалізують сьогодні.

Переважно суспільство не знає про об'єднання закладів, тому що вони відбуваються нормально, якісно, за згодою сторін. Увагу привертають лише ті випадки, коли згоди не досягнуто,

– каже посадовець.

Міністр також повідомив, що у підпорядкуванні МОН є близько 140 університетів. Натомість на сьогодні така кількість, за його словами, не потрібна. Усе тому, що немає стільки студентів і держава не може інвестувати у всі ці заклади.

Усі сильні, потужні ЗВО залишаться недоторканими – лише додамо їм потужностей і спроможностей. Ми об'єднуємо рівносильні університети у регіонах, де велика кількість таких закладів не потрібна. Там, де є слабкий і сильніший університети – приєднуємо,

– резюмував Лісовий.