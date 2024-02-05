Приєднання Таврійського університету до Могилянки: посадовці визначили долю вишу

Реорганізацію Таврійського національного університету імені Вернадського відклали. Виш не приєднуватимуть до Києво-Могилянської академії.

Мінреінтеграції залишає виш працювати, але внесе певні пропозиції з розвитку стратегії, створення центру, більше "кримськості" та більше кримських студентів, розповів ректор вишу Валерій Бортняк.

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Таврійський університет не приєднають до Могилянки

Ректор розповів, що під час зустрічі з представниками Мінреінтеграції, МОН, Києво-Могилянської академії та Представництва президента України в АРК і ТНУ вони відстояли свою позицію щодо реорганізації фактами та документами щодо дій МОН.

Рішення – залишити ТНУ працювати в такому вигляді, в якому він є, але з певними пропозиціями: з розвитку стратегії, створення центру, більше "кримськості" й більше кримських студентів. Реорганізацію відклали. Я розумію, що вони будуть чіплятися до мене, але будемо відбиватися далі як можемо,

– повідомив Бортняк.

І додав, що вже створили кримський центр.

Раніше ми повідомляли про те, що ректор Таврійського національного університету імені Вернадського Валерій Бортняк та студенти заявляють, що їхній виш хочуть приєднати до Києво-Могилянської академії. Очільник ЗВО каже, що про це стало відомо із соцмереж.

Нагадаємо, що не так давно заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив про модернізацію мережі вишів в Україні. Вона передбачає не лише зменшення кількості ЗВО, а й покращення їхньої якості.