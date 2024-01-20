Про це він заявив в етері "Еспресо". І додав, що взаємозв'язку між Міносвіти й Таврійським університетом немає.

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Колектив Таврійського університету не хоче об'єднання з Могилянкою

Бортняк заявляє, що Міносвіти не хоче чути думки колективу, ректорату, студентів університету. І додав, що виш надіслав до МОН України, а також міністрові освіти Оксенові Лісовому запит щодо надання інформації, відправлення відповідних заяв й обговорення питання з колективами. Ректор каже, що відповіді поки не отримали.

Зауважимо, що у січні 2016 року Таврійський національний університет імені Вернадського відновив роботу у Києві після окупації Росією Криму, адже функціонував у Сімферополі.

Що кажуть студенти

Студентка першого курсу політології Таврійського національного університету Юлія Грушецька розповіла 24 Каналу, що приєднання їхнього вишу до Києво-Могилянської академії для студентів ТНУ – тотожне знищенню їхнього ЗВО. Вона додає, що студенти проти приєднання і зазначає, що історія вишу сягає 105 років та доводить нерозривність зв'язків Криму з Україною.

Вона зазначає: єдині коментарі, які студенти змогли отримати щодо причин ліквідації ТНУ, – неформальне спілкування з заступником міністра освіти з питань вищої освіти Михайлом Винницьким. За її словами, посадовець заявив, що Таврійський університет більше не можна вважати кримським, бо він не має власності в тимчасово окупованому Криму, студентів та викладачів з АР Крим, навчальних програм, пов'язаних з кримською тематикою. Також заступник міністра освіти і науки України написав, що не вважає середовище ТНУ якісним.

Скриншот листування Михайла Винницького та Юлії Грушецької / Скриншот, що надала Грушецька

Грушецька також повідомила, що органи студентського самоврядування вишу оприлюднили офіційне звернення до міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Чи є офіційна реакція МОН

Однак, чи справді приєднають Таврійський університет до Києво-Могилянської академії, невідомо. Міносвіти поки офіційної інформації з цього приводу не оприлюднило.

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Що відомо про модернізацію мережі ЗВО