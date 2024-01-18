Лише опісля ухвалюватимуть рішення, зазначив Синєгубов під час брифінгу. Він уточнив, що мовиться про ефективність і про те, щоб ЗВО існували й надалі.

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Чи об'єднають виші у Харкові

Посадовець заявив: якщо 70% науково-педагогічного складу вишів працює на 0,25 ставки у тому чи іншому ЗВО, напевно, там щось не так. Тобто потрібно ухвалювати рішення щодо керівництва або зміни менеджменту у виші. Або вживати якісь організаційні заходи, аби ЗВО не закрили, а педагоги та науковці не втратили свої робочі місця.

Синєгубов уточнив, що мовиться не лише про педагогічний університет та Харківський національний автомобільно-дорожній університет. І додав, що ситуація залежить перш за все від колективів і керівництва вишів.

Якщо говорити про Харківський національний педагогічний університет, то із системи педагогічних університетів він один із найсильніших. Однак якщо його порівнювати з іншими навчальними закладами іншої спрямованості, то тут виникають питання,

– заявив очільник ОВА.

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Раніше ми також повідомляли, що Міносвіти переконує: Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди не приєднують до Харківського національного університету імені Каразіна. Відповідна підготовка не триває. Деталі читайте за посиланням.