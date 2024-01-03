Заступник очільника Міносвіти з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, що зміниться для самих вишів. При цьому радить не панікувати.
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У МОН зробили заяву про об'єднання частини вишів
Посадовець акцентував: МОН вважає проблемою надто розгалужену інфраструктуру закладів освіти. Адже вона не відповідає демографічній ситуації. При цьому є автономні ЗВО, які за державні гроші повинні забезпечувати якість освіти.
З поверненням формульного розподілу бюджетного фінансування, яке передбачає прозорі критерії оцінки діяльності закладів вищої освіти, ми побачимо більш конкурентні і менш конкурентні заклади. Ті, які менш конкурентні, будуть вимушені приєднуватися до більш конкурентних. Це закони ринкової економіки,
– заявив Винницький.
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Як відбуватиметься скорочення вишів
- Раніше Михайло Винницький заявляв про кардинальні зміни у системі вищої освіти.
- МОН має намір зі 170 вишів, підпорядкованих державі, залишити 100.
- Також приберуть так звані філії університетів.
- Вступникам при цьому надаватимуть гранти на здобуття вищої освіти.