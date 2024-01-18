Только после будут принимать решения, отметил Синегубов во время брифинга. Он уточнил, что говорится об эффективности и о том, чтобы ЗВО существовали и дальше.

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Объединят ли вузы в Харькове

Чиновник заявил: если 70% научно-педагогического состава вузов работает на 0,25 ставки в том или ином ЗВО, наверное, там что-то не так. То есть нужно принимать решение по руководству или смене менеджмента в вузе. Или принимать какие-либо организационные меры, чтобы ЗВО не закрыли, а педагоги и ученые не потеряли свои рабочие места.

Синегубов уточнил, что речь идет не только о педагогическом университете и Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. И добавил, что ситуация зависит прежде всего от коллективов и руководства вузов.

Если говорить о Харьковском национальном педагогическом университете, то из системы педагогических университетов он один из самых сильных. Однако если его сравнивать с другими учебными заведениями другой направленности, то здесь возникают вопросы,

– заявил глава ОВА.

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Раньше мы также сообщали, что Минобразования утверждает: Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды не присоединяют к Харьковскому национальному университету имени Каразина. Соответствующая подготовка не продолжается. Подробности читайте по ссылке.