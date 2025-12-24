Готують законопроєкт: чи продовжить МОН об'єднання вишів

В Україні триває модернізація мережі вишів. Вона важлива, аби зробити її ефективною і якісною.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал. За його словами, модернізація мережі ЗВО має стати ефективною і якісною.

Як відбуватиметься об'єднання вишів?

Посадовець заявив, що МОН мотивує такі об'єднання вишів. Зокрема, акцентують на тому, що ЗВО після об'єднання можуть отримати 1,5 мільйона доларів інвестицій на обладнання.

У цьому проєкті зараз 10 укрупнених закладів, тобто 15 мільйонів доларів США інвестицій в них,

– уточнив заступник міністра.

І додав, що варто розуміти: якщо у місті з населенням 150 тисяч є 6 – 7 університетів, то потрібно після дискусій об'єднувати місцеві ЗВО. Підсилення може відбуватися на рівні міста чи й регіону.

Також Трофименко повідомив, що зараз готують законопроєкт щодо модернізації мережі вишів. Мовиться не лише про ті ЗВО, які є у сфері управління МОН. А таких є близько 120. Окрім них, є ще чимало відокремлених підрозділів, філій тощо. Для наведення ладу у цій мережі і розробляють відповідний законопроєкт – з огляду і на демографію теж.

Як триває модернізація мережі вишів?