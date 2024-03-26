МОН все ж планує приєднати Таврійський університет до Києво-Могилянської академії

Таврійський національний університет імені Вернадського треба приєднати до сильнішого вишу. ЗВО не демонструє на сьогодні найкращий результат серед українських вишів.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Про це він згадав у межах відповіді на питання про скасування об'єднання ТНУ з Києво-Могилянською академією.

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Яка доля чекає на Таврійський університет

Посадовець наголосив, що рішення щодо укрупнення цього вишу лише відклали на певний час.

Рішення не скасоване, а відтерміноване із певних політичних причин. Я особисто вважаю, що якщо ми будемо повертати університет у деокупований нами Крим, то ми маємо повертати найкращий університет,

– заявив заступник Лісового.

На жаль, Таврійський університет сьогодні не показує кращий результат серед університетів. Але політичних причин МОН призупинило процес його реорганізації.

Я особисто вважаю, що модернізація мережі має торкатися всіх університетів. Сильніші ми маємо робити ще сильнішими, а слабкі ми маємо приєднувати до сильніших для того,

– наголосив Винницький.

Так, за його словами, вся мережа стане сильнішою. Натомість університети в малих містах обов'язково треба зберегти.

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Реорганізація Таврійського університету: передісторія