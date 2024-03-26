Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Об этом он упомянул в рамках ответа на вопрос об отмене объединения ТНУ с Киево-Могилянской академией.

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Какая судьба ждет Таврический университет

Чиновник отметил, что решение об укрупнении этого вуза только отложили на время.

Решение не отменено, а отсрочено по определенным политическим причинам. Я лично считаю, что если мы будем возвращать университет в деоккупированный нами Крым, то мы должны возвращать лучший университет,

– заявил заместитель Лисового.

К сожалению, Таврический университет сегодня не показывает лучший результат среди университетов. Но по политическим причинам МОН приостановило процесс его реорганизации.

Я лично считаю, что модернизация сети должна касаться всех университетов. Сильные мы должны делать еще сильнее, а слабые мы должны присоединять к более сильным для того,

– подчеркнул Винницкий.

Так, по его словам, вся сеть станет сильнее. Зато университеты в малых городах обязательно надо сохранить.

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Реорганизация Таврического университета: предыстория