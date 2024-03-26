Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Об этом он упомянул в рамках ответа на вопрос об отмене объединения ТНУ с Киево-Могилянской академией.
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Какая судьба ждет Таврический университет
Чиновник отметил, что решение об укрупнении этого вуза только отложили на время.
Решение не отменено, а отсрочено по определенным политическим причинам. Я лично считаю, что если мы будем возвращать университет в деоккупированный нами Крым, то мы должны возвращать лучший университет,
– заявил заместитель Лисового.
К сожалению, Таврический университет сегодня не показывает лучший результат среди университетов. Но по политическим причинам МОН приостановило процесс его реорганизации.
Я лично считаю, что модернизация сети должна касаться всех университетов. Сильные мы должны делать еще сильнее, а слабые мы должны присоединять к более сильным для того,
– подчеркнул Винницкий.
Так, по его словам, вся сеть станет сильнее. Зато университеты в малых городах обязательно надо сохранить.
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Реорганизация Таврического университета: предыстория
- Не так давно ректор Таврического национального университета имени Вернадского Валерий Бортняк и студенты заявили, что их вуз хотят присоединить к Киево-Могилянской академии.
- Глава ЗВО отметил, что об этом стало известно из соцсетей.
- Впоследствии реорганизацию Таврического национального университета имени Вернадского отложили.