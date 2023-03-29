Очільник МОН Оксен Лісовий отримав нового заступника
Джерело:МОН
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий отримав нового заступника. Ним став Дмитро Завгородній.
Завгородній буде заступником глави МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Таке рішення погодив під час засідання уряд.
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Дмитро Завгородній став заступником очільника МОН
Завгородній півтора року очолював директорат цифрової трансформації в МОН. До цього працював на посаді радника у Мінцифри. Також – позаштатним менеджером проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Окрім того, брав участь у консультаційному комітеті з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Мінцифри.
Дмитро Завгородній став заступником очільника МОН / фото Міносвіти
Які пріоритети Завгороднього на новій посаді
- комп'ютеризація українських шкіл;
- впровадження нових IT-рішень в освіті, зокрема інструментів для діджиталізації освіти в дистанційному та змішаному форматах і цифровізація робочих процесів;
- побудова ефективної системи збору й аналізу даних у сферах освіти і науки;
- розвиток цифрових навичок учителів та їхніх учнів;
- трансформація професійної освіти.
До теми У Міносвіти стартувала ротація заступників міністра
У Міносвіти змінюють заступників міністра
- Уряд погодив звільнення двох та призначення одного заступника очільника Міносвіти України. Відповідні рішення ухвалили під час засідання Кабміну 28 березня.
- Так, звільнили з вищезгаданої посади Олександра Костюченка. Також Олексія Шкуратова, який відповідав у МОН за європейську інтеграцію.
- Також Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- До слова, зараз у МОН працюють п'ять заступників міністра. Андрій Вітренко, Віра Рогова та Світлана Даниленко представляють попередній керівний склад МОН.