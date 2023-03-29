Очільник МОН Оксен Лісовий отримав нового заступника

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий отримав нового заступника. Ним став Дмитро Завгородній.

Завгородній буде заступником глави МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Таке рішення погодив під час засідання уряд.

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Дмитро Завгородній став заступником очільника МОН

Завгородній півтора року очолював директорат цифрової трансформації в МОН. До цього працював на посаді радника у Мінцифри. Також – позаштатним менеджером проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Окрім того, брав участь у консультаційному комітеті з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Мінцифри.

Завгородній має педагогічну й технологічну освіти та підприємницький досвід. Є випускником бізнес-школи УКУ. Торік увійшов до рейтингу Forbes " 30 до 30 ", що відзначає молодих українців і українок, які роблять вагомий внесок у розвиток країни.



Дмитро Завгородній став заступником очільника МОН / фото Міносвіти

Які пріоритети Завгороднього на новій посаді

комп'ютеризація українських шкіл;

впровадження нових IT-рішень в освіті, зокрема інструментів для діджиталізації освіти в дистанційному та змішаному форматах і цифровізація робочих процесів;

побудова ефективної системи збору й аналізу даних у сферах освіти і науки;

розвиток цифрових навичок учителів та їхніх учнів;

трансформація професійної освіти.

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