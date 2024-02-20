У Чехії відбудеться масова перевірка знань українських школярів

У Чехії українські учні складатимуть тестування на знання чеської мови. Така масова перевірка потрібна для того, аби розуміти, як триває інтеграція біженців у місцеві заклади освіти.

Про це заявив Мікулаш Бек під час зустрічі міністрів освіти країн "Вишеградської четвірки", Балтії та України. Він каже, що Чехія не була готова до того, щоб надавати мовну підготовку для іноземців у такому масштабі.

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Учні з України складатимуть тестування у Чехії на знання мови

Чеський міністр освіти зазначає, що тестування є важливою умовою того, щоб розуміти ситуацію.

Досвід із інтеграцією українських дітей вказує, що ми, на відміну від таких країн, як Німеччина чи Австрія, не були готові надавати навчання чеської мови для іноземців у достатньому масштабі,

– зауважив Бек.

Таку перевірку знань можуть провести через два місяці. Як і у яких школах вона відбуватиметься, міністр освіти не повідомив. Результати планують використати для розроблення кращих методів навчання іноземців.

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Бек також наголосив на важливості співпраці з Україною. І розповів, що деякі країни відстежують відвідування шкіл українськими дітьми. Однак у Чехії такої дієвої інформаційної системи немає.

Також на зустрічі обговорили проблему нестачі вчителів та необхідність обміну даними про дітей-біженців у межах ЄС.

Раніше ми інформували про те, що учням-біженцям мають спростити навчальні програми. Що кажуть у Міносвіти, читайте за посиланням.