Учасникам приготували сюрприз: оголосили автора та читців Радіодиктанту 2026
В Україні оголосили автора та читців тексту Радіодиктанту національної єдності – 2026. Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь.
А читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Їхні імена в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.
Хто автор та читці тексту Радіодиктанту 2026
Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми» (2023), книги прози «Гемінґвей нічого не знає» (2025).
У березні 2022 року приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони, пише Суспільне. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.
Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним,
– зазначив Дронь.
І додав: хочеться, щоб люди писали Радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте.
Артур Дронь – автор тексту Радіодиктанту 2026 року
Голосом Радіодиктанту стане популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков.
Читати Радіодиктант для мене – велика честь і неймовірна відповідальність. Як учитель української мови та літератури усвідомлюю, що Радіодиктант давно перестав бути просто перевіркою грамотності. Це та урочиста мить, коли тисячі українців у різних містах і країнах одночасно пишуть один текст українською. І це черговий привід зафіксувати важливу річ, що мова справді об'єднує нас,
– наголосив педагог.
Артур Пройдаков – читець тексту Радіодиктанту 2026 року
Текст диктанту також читатиме Даша Астафʼєва — співачка, громадська діячка та волонтерка, яка активно підтримує ЗСУ. Нині Даша є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу.
Ця подія для мене – ще один доказ, що мрії збуваються! Українці мають мріяти, обʼєднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності – це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!
– заявила Астафʼєва.
Даша Астафʼєва – читець тексту Радіодиктанту 2026 року
Юлія Шелудько при цьому зауважила, що дуетне начитування Радіодиктанту — це дещо нове для аудиторії, певний експеримент.
Коли буде Радіодиктант 2026
Всеукраїнський радіодиктант цьогоріч відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Флешмоб проведуть у День української писемності та мови.
До слова, цьогоріч під час Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності триватиме збір на проєкт «Дронопад» від благодійного фонду «Повернись живим».
Де подивитися трансляцію
Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення та буде доступний на всіх континентах планети:
Українське Радіо та Радіо Культура;
YouTube-канал Українського Радіо;
телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;
застосунки: suspilne.radio та Дія.
Що відомо про Радіодиктант – 2025
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2025 року відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала текст акторка Наталія Сумська.
- Текст мав назву "Треба жити!".
- Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!". Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- 27 листопада оголосили переможців цьогорічного Радіодиктанту.
- Правильний текст диктанту – тут.