Учасникам приготували сюрприз: оголосили автора та читців Радіодиктанту 2026

В Україні оголосили автора та читців тексту Радіодиктанту національної єдності – 2026. Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

А читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Їхні імена в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.

Хто автор та читці тексту Радіодиктанту 2026

Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми» (2023), книги прози «Гемінґвей нічого не знає» (2025).

У березні 2022 року приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони, пише Суспільне. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним,

– зазначив Дронь.

І додав: хочеться, щоб люди писали Радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте.



Артур Дронь – автор тексту Радіодиктанту 2026 року

Голосом Радіодиктанту стане популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков.

Читати Радіодиктант для мене – велика честь і неймовірна відповідальність. Як учитель української мови та літератури усвідомлюю, що Радіодиктант давно перестав бути просто перевіркою грамотності. Це та урочиста мить, коли тисячі українців у різних містах і країнах одночасно пишуть один текст українською. І це черговий привід зафіксувати важливу річ, що мова справді об'єднує нас,

– наголосив педагог.



Артур Пройдаков – читець тексту Радіодиктанту 2026 року

Текст диктанту також читатиме Даша Астафʼєва — співачка, громадська діячка та волонтерка, яка активно підтримує ЗСУ. Нині Даша є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу.

Ця подія для мене – ще один доказ, що мрії збуваються! Українці мають мріяти, обʼєднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності – це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!

– заявила Астафʼєва.



Даша Астафʼєва – читець тексту Радіодиктанту 2026 року

Юлія Шелудько при цьому зауважила, що дуетне начитування Радіодиктанту — це дещо нове для аудиторії, певний експеримент.

Коли буде Радіодиктант 2026

Всеукраїнський радіодиктант цьогоріч відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Флешмоб проведуть у День української писемності та мови.

До слова, цьогоріч під час Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності триватиме збір на проєкт «Дронопад» від благодійного фонду «Повернись живим».

Де подивитися трансляцію

Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення та буде доступний на всіх континентах планети:

Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунки: suspilne.radio та Дія.

Що відомо про Радіодиктант – 2025