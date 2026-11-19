Іноді достатньо кількох неправдивих слів, щоб зіпсувати людині репутацію, посварити друзів або посіяти недовіру. Для таких випадків в українській мові є влучні слова, проте в розмовах нерідко проскакує росіянізм "оклеветать".

Чим його замінити, звідки походить це слово та яке відношення до нього має "клевета" – з'ясовуємо мовні нюанси, з посиланням на "Горох".

Чим замінити слово "оклеветать"?

Українська мова має чимало влучних слів, якими можна описати ситуацію, коли хтось поширює неправдиві відомості про іншу людину, звинувачує її в тому, чого вона не робила, або навмисно псує її репутацію. Утім, у мовленні досі трапляється російське слово "оклеветать", хоча українських відповідників цілком достатньо.

В основі російського дієслова "оклеветать" лежить іменник "клевета", який українською перекладається як "наклеп", "поклеп", "обмова". Тобто йдеться про неправдиві відомості, які поширюють, щоб звинуватити когось у тому, чого людина не робила, або зашкодити її доброму імені.

Залежно від змісту висловлювання можна сказати:

оббрехати – поширити про когось неправду, збрехати про людину;

– поширити про когось неправду, збрехати про людину; зганьбити – заплямувати чиєсь добре ім'я, зіпсувати репутацію;

– заплямувати чиєсь добре ім'я, зіпсувати репутацію; знеславити – позбавити доброго імені, осоромити;

– позбавити доброго імені, осоромити; звести наклеп – поширити неправдиві звинувачення проти когось;

– поширити неправдиві звинувачення проти когось; обмовити – сказати про когось неправду, звинуватити безпідставно;

– сказати про когось неправду, звинуватити безпідставно; звести на когось поклеп – безпідставно звинуватити людину, приписати їй те, чого вона не робила.

Наприклад:

Його оббрехали , приписавши йому чужі провини.

Недоброзичливці намагалися зганьбити її добре ім'я.

На чесну людину звели наклеп .

Не можна обмовляти того, хто не має змоги захиститися.

Найточніший відповідник російського "оклеветать" – оббрехати. Це слово зафіксоване ще у словнику Бориса Грінченка 1924 року, де його прямо наведено як відповідник до російського "оклеветать". Отже, воно має давню історію в українській мові.

А чи знаєте ви, хто такий "брехунець"? Так в українській мові називають невеликий радіоприймач, який колись був у багатьох оселях і транслював новини та радіопередачі. Назва походить від слова "брехати", адже пристрій міг передавати й неправдиві повідомлення. Більше про історію цього незвичного слова читайте в матеріалі 24 Каналу.

Звідки взялося слово "наклеп"?

Іменник "наклеп" означає неправдиві відомості, які поширюють, щоб знеславити людину або заплямувати її репутацію. Звідси й вислів "звести наклеп". Його значення зафіксоване у словнику Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

Етимологія слова "наклеп" доволі цікава, адже його історія може бути пов'язана зі звичайним стукотом.

Слово "наклеп" пов'язують із давнім дієсловом "клепати", яке походить від праслов'янського *klepati. Первісно воно було звуконаслідувальним і передавало звук ударів, стукоту. Споріднені слова зі значенням "стукати", "торохтіти" є також у литовській та латиській мовах.

Цікаво, що в давньоруській мові дієслово "клепати" вже мало значення "звинувачувати". А в деяких інших слов'янських мовах споріднені слова також набули значення "робити наклепи". Саме з цим давнім значенням пов'язують походження сучасного іменника "наклеп"

Цікаво знати! В українській мові є чимало слів на позначення обману й неправди: облуда, фальш, ошука, одурення. Деякі з них мають давню історію, а інші збереглися в народному мовленні. Більше українських відповідників шукайте в матеріалі 24 Каналу.

Тож не треба нікого "оклеветувати", коли можна влучно сказати "оббрехати". А якщо вже хтось зводить на вас наклеп, нехай хоча б робить це грамотною українською – хоча краще взагалі не робить.