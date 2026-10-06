"Окружаюче середовище": мовна пастка, у яку легко потрапити при перекладі
Є слова, які начебто можна утворити за всіма правилами, але в живій українській вони все одно звучать чужорідно.
Слово "окружаючий" – один із таких випадків. А словосполучення "окружаюче середовище" стало справжньою калькою з російської. Як сказати українською природно – розповідаємо з посиланням на "Горох".
"Окружаюче середовище" – чому так не кажуть українською?
Ми щодня перебуваємо серед того, що нас оточує, – у природі, місті, вдома, серед людей.
Здається, логіка проста: якщо щось нас оточує, то чому б не сказати "оточуюче середовище"? Але саме тут і ховається мовна пастка.
Спочатку розберімося зі словом "середовище". Воно означає сукупність природних умов, у яких живе й розвивається організм, а також соціально-побутові умови, у яких проходить життя людини.
А ось конструкція "окружаюче середовище" – це калька з російського "окружающая среда". І варіант "оточуюче середовище" при перекладі теж не підходить.
А що не так зі словом "оточуючий"?
Може виникнути цілком закономірне запитання: якщо в українській є дієслово "оточувати", то чому не можна утворити від нього "оточуючий"?
Формально таке слово утворити можна. Проте активні дієприкметники на -учий, -ючий не є типовим для сучасної української літературної мови способом творення означень. Саме тому конструкції на кшталт "оточуючий" часто вважають калькованими з російської.
Зверніть увагу! Подібні слова трапляються в нашому мовленні досить часто. Наприклад, влітку ми вже розповідали про кальку "освіжаючий". Замість неї залежно від контексту можна сказати – "освіжальний", "прохолодний", "той, що освіжає".
Тому замість "оточуючий" українською природніше сказати:
- навколишній;
- довколишній;
- той, що оточує.
А коли говоримо саме про природне середовище, часто найкраще слово – довкілля. Наприклад: "Охорона довкілля". Коротко, зрозуміло і без кальки.
А як бути з людьми?
Тут теж легко потрапити в ту саму мовну пастку. Фразу "оточуючі люди" краще не переносити в українське мовлення буквально.
Залежно від змісту можна сказати:
- люди навколо;
- оточення;
- присутні;
- близькі;
- колеги;
- люди, які поруч.
Наприклад, замість "думка оточуючих людей" – "думка людей навколо" (або "думка оточення").
До речі! Слово "оточення" має ще одне, добре відоме значення у військовій термінології. Це становище, коли хтось перебуває в кільці військ противника: "військо потрапило в оточення".
Тож маємо просту підказку: якщо йдеться про природу та умови, у яких ми живемо, – довкілля або навколишнє середовище. Якщо про людей поруч – оточення, люди навколо чи точніше слово відповідно до ситуації.
"Окружаюче середовище" – хороший приклад того, як калька може здаватися природною лише тому, що ми часто її чуємо. Але варто трохи прислухатися до української – і потрібні слова знаходяться.
Говорімо українською – не буквально перекладаючи, а точно передаючи свою думку.