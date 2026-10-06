Слово "окружаючий" – один із таких випадків. А словосполучення "окружаюче середовище" стало справжньою калькою з російської. Як сказати українською природно – розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Окружаюче середовище" – чому так не кажуть українською?

Ми щодня перебуваємо серед того, що нас оточує, – у природі, місті, вдома, серед людей.

Здається, логіка проста: якщо щось нас оточує, то чому б не сказати "оточуюче середовище"? Але саме тут і ховається мовна пастка.

Спочатку розберімося зі словом "середовище". Воно означає сукупність природних умов, у яких живе й розвивається організм, а також соціально-побутові умови, у яких проходить життя людини.

А ось конструкція "окружаюче середовище" – це калька з російського "окружающая среда". І варіант "оточуюче середовище" при перекладі теж не підходить.