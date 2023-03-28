У Міносвіти стартувала ротація заступників міністра

Уряд погодив звільнення двох та призначення одного заступника очільника Міносвіти України. Відповідні рішення ухвалили під час засідання Кабміну 28 березня.

Так, уряд звільнив з вищезгаданої посади Олександра Костюченка. Також Олексія Шкуратова, який відповідав у МОН за європейську інтеграцію.

Читайте "Реанімація" української освіти після Шкарлета: які виклики стоять перед Лісовим

У Міносвіти – ротація заступників очільника

Також Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

До цього часу він очолював директорат цифрової трансформації міністерства. А ще раніше – працював на посаді радника у Мінцифри, а також обіймав посаду позаштатного менеджера проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".

Окрім того, Завгородній брав участь у консультаційному комітеті з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Мінцифри.

До слова, зараз у МОН працюють п'ять заступників міністра. Андрій Вітренко, Віра Рогова та Світлана Даниленко представляють попередній керівний склад МОН.

До теми Повернувся з фронту і ненавидить радянське: у пропагандистів "палає" через призначення Лісового

Хто такий Оксен Лісовий