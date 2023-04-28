"Принципова позиція": Лісовий зробив заяву про дерусифікацію та російськомовних українців

Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що його дуже тішить те, як багато людей сьогодні хочуть перейти на українську мову. Хоча це може бути важко для тих, хто спілкувався російською з родиною та дітьми.

Міністр наголошує: ці люди – патріоти, які тут народилися і живуть. Вони готові перейти на українську, але їм складно перебороти звичку.

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Лісовий зробив заяву про дерусифікацію та російськомовних

Лісовий вважає, що треба створити середовище, в якому той, хто дбає про успішне навчання і успішну кар'єру своєї дитини, заохочуватиме її добре знати українську мову. І у цьому має допомогти саме система освіти.

Питання мови принципове, адже російську мову використали як зброю проти нас, як інструмент для маніпуляцій і подальшого вторгнення та вбивств. Спершу йшла мова, за нею – культура, далі – корупція. Усе це інструменти окупації. І сьогодні дерусифікація – наша принципова позиція,

– наголосив міністр.

І уточнив, що саме система освіти повинна має лідером у цьому питанні. Завдання армії – відкинути ворога, завдання системи освіти – видалити інструменти окупації.

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