Кидали у катівні: як вчителі на Харківщині страждали через відмову співпрацювати з росіянами

Російські окупанти на усіх загарбаних українських землях почали насаджувати "русский мір". До співпраці змушували і українських учителів.

Частина наших вчителів таки стала колаборантами. Інші ж відмовилися співпрацювати з окупантами і постраждали через це.

Читайте Учителів кидали "на підвал" і катували: як росіяни знищували українську освіту на Харківщині

Як окупанти карали українських вчителів

Більшість українських педагогів, які опинилися в окупації, вчиняли супротив росіянам. Через це окупанти запроторювали вчителів у склади, відділки, заводські приміщення і знущалися.

Учителів та вихователів могли просто забрати через те, що вони не погоджувалися працювати під російським прапором,

– розповіла журналістка Анна Черненко.

При цьому, за її словами, окупанти забирали не лише педагогів, а й усіх незгодних на співпрацю і проукраїнськи налаштованих містян. У камерах сиділи і працівники ДСНС, і пенсіонери, і педагоги.

Місцевих шокувала кількість установ, які окупанти переробили під катівні.

Як росіяни знищувати українську освіту на Харківщині

Під час окупації російські військові разом з колаборантами масово нищили підручники й українську символіку. Місцеві вчителі натомість частину книг змогли сховати й таким чином урятувати. Окупанти також переслідували і кидали до в'язниці найактивніших учителів.

Загарбники понад усе хотіли розпочали навчальний рік в окупованих містах і селах області за російськими програмами. Вони обіцяли педагогам посади та високі зарплати за русифікацію українських дітей. Ті, що погодились, згодом працювали за їжу. Дехто з батьків під тиском окупантів таки погодився віддати дітей до російської школи.