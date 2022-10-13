Бросали в пыточные: как учителя на Харьковщине страдали из-за отказа сотрудничать с россиянами
Источник:Общественное радио
Российские оккупанты на всех захваченных украинских землях начали насаждать "русский мир". К сотрудничеству принуждали и украинских учителей.
Часть наших учителей таки стала коллаборантами. Другие же отказались сотрудничать с оккупантами и пострадали из-за этого.
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Как оккупанты наказывали украинских учителей
Большинство украинских педагогов, оказавшихся в оккупации, против россиян. Поэтому оккупанты упекали учителей в склады, отделения, заводские помещения и издевались.
Учителей и воспитателей могли просто унести из-за того, что они не соглашались работать под русским флагом,
– рассказала журналистка Анна Черненко.
При этом, по ее словам, оккупанты забирали не только педагогов, но и всех несогласных на сотрудничество и проукраински настроенных горожан. В камерах сидели и работники ГСЧС, и пенсионеры, и педагоги.
Местных шокировало количество учреждений, которые оккупанты переделали под пыточные.
Как россияне уничтожали украинское образование в Харьковской области
Во время оккупации российские военные вместе с коллаборантами массово уничтожали учебники и символику. Местные учителя часть книг смогли спрятать и таким образом спасти. Оккупанты также преследовали и бросали в тюрьму самых активных учителей.
Захватчики больше всего хотели начать учебный год в оккупированных городах и селах области по российским программам. Они обещали педагогам должности и высокие зарплаты за русификацию украинских детей. Согласившиеся впоследствии работали за еду. Некоторые родители под давлением оккупантов согласились отдать детей в российскую школу.
Но в начале сентября Харьковщину освободила украинская армия.
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Что угрожает учителям за сотрудничество с оккупантами
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что наши учителя с оккупированных территорий массово жалуются на захватчиков. Педагоги пишут, что оккупационные власти вынуждают их преподавать в школах. Он также напомнил, что за добровольное сотрудничество с оккупантами учителя будут наказаны законом. При этом, уверен образовательный омбудсмен, таким педагогам должны запретить в дальнейшем учить детей.