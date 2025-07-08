"Розуміла лише одне речення з трьох": українка закінчила французький бакалаврат з відзнакою

17-річна Олександра Шиш разом з родиною покинула прифронтову Соснівку, що на Луганщині й у 2023 році приїхала до французького Аржантану. Тепер же про неї пише місцева преса, адже вона змогла закінчити французький бакалаврат з відзнакою.

Про успіх юної українки пише 24 Канал, посилаючись на газету Ouest-France.

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Успіх українки у Франції

Про українську школярку написала французька регіональна газета Ouest-France – одна з найбільших щоденних газет Франції, що виходить у Нормандії та Бретані.

Школярка з Луганщини Олександра Шиш отримала французький бакалаврат із відзнакою. Лише за рік навчання вона змогла вивчити мову та за підсумками навчання отримала 14/20 балів за бакалаврат.

Коли прийшли результати, я дізналася новину зі свого телефона,

– каже 17-річна школярка.

Олександра з сестрою / фото газета Ouest-France

Дівчина з великою родиною, у якій семеро дітей, виїхала з прифронтової Соснівки на Луганщині. Спочатку оселилися в містечку Ґасе, а з літа 2023 року – в Аржантані (Нормандія). Тоді вона розуміла лише кожну третю фразу французькою, але від навчання російською мовою принципово відмовилася.

Тоді я розуміла лише одне речення з трьох,

– зізнається вона.

Олександру зарахували до другого класу ліцею Mézeray-Gabriel. Вона обрала напрям STMG – освіта на стику менеджменту, технологій та економіки, хоч вона й не мала уявлення, що це. Зізнається, що навчатися і адаптуватися було складно.

Мій мозок ніби вибухнув… Але я вчилась. І я здобула.

– прокоментувала Олександра.

Щоб вивчити мову, Олександра записувала слова, багато читала, спілкувалася з учителями та однолітками. Попереду в українки навчання – вона обрала університет міста Кан.

А найважче, за словами Олександри, – прийняти думку, що додому, у Соснівку, вона, ймовірно, вже не повернеться.

Так закордоном навчатися не просто, але родина обрала еміграцію і щоб діти не навчалися на окупованих територіях. Це історія не про еміграцію. Це історія про незламність української молоді, яка уміє вчитися та бере коріння з собою.