Про успіх юної українки пише 24 Канал, посилаючись на газету Ouest-France.
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Успіх українки у Франції
Про українську школярку написала французька регіональна газета Ouest-France – одна з найбільших щоденних газет Франції, що виходить у Нормандії та Бретані.
Школярка з Луганщини Олександра Шиш отримала французький бакалаврат із відзнакою. Лише за рік навчання вона змогла вивчити мову та за підсумками навчання отримала 14/20 балів за бакалаврат.
Коли прийшли результати, я дізналася новину зі свого телефона,
– каже 17-річна школярка.
Олександра з сестрою / фото газета Ouest-France
Дівчина з великою родиною, у якій семеро дітей, виїхала з прифронтової Соснівки на Луганщині. Спочатку оселилися в містечку Ґасе, а з літа 2023 року – в Аржантані (Нормандія). Тоді вона розуміла лише кожну третю фразу французькою, але від навчання російською мовою принципово відмовилася.
Тоді я розуміла лише одне речення з трьох,
– зізнається вона.
Олександру зарахували до другого класу ліцею Mézeray-Gabriel. Вона обрала напрям STMG – освіта на стику менеджменту, технологій та економіки, хоч вона й не мала уявлення, що це. Зізнається, що навчатися і адаптуватися було складно.
Мій мозок ніби вибухнув… Але я вчилась. І я здобула.
– прокоментувала Олександра.
Щоб вивчити мову, Олександра записувала слова, багато читала, спілкувалася з учителями та однолітками. Попереду в українки навчання – вона обрала університет міста Кан.
А найважче, за словами Олександри, – прийняти думку, що додому, у Соснівку, вона, ймовірно, вже не повернеться.
Так закордоном навчатися не просто, але родина обрала еміграцію і щоб діти не навчалися на окупованих територіях. Це історія не про еміграцію. Це історія про незламність української молоді, яка уміє вчитися та бере коріння з собою.