Результат з математики, розповідаючи про проміжні підсумки основної сесії НМТ, озвучила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, пише 24 Канал, посилаючись на ZN.UA.

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Які результати НМТ з математики

Цього тижня завершилася остання сесія НМТ-2025. Але частина учасників, які складали мультитест раніше, уже отримала офіційні результати.

Директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко повідомила, що наразі ще не опрацьовані всі дані тестування, але уже можна зробити попередні висновки на основі майже 129 тисяч учасників. Майже всі вони долають порогові бали з української мови, історії, біології і географії.

Найскладнішим предметом цьогоріч виявилася математика, "поріг" не змогли здолати понад 14,5 тисяч осіб – 11,4 відсотка.

Зверніть увагу! У 2025 році "поріг" з математики становив 5 тестових балів з 32 можливих.

Пані Вакуленко вважає, що математика є предметом, який складно вивчати в умовах постійних тривог та обстрілів, значними перервами в освітніх процесах.

По-перше, математику проходять абсолютно всі вступники, на відміну від предметів за вибором, тобто складають цей предмет і ті, хто свідомо вивчав математику в школі, і ті, хто почав підготовлення за декілька місяців до тестування. Крім того, математика – це той предмет, який, на мій погляд, найважче вивчати в такому нестабільному режимі в умовах тривог, обстрілів, з постійним перериванням занять та відсутністю в деяких регіонах змоги працювати очно,

– прокоментувала очільниця.

Щодо інших предметів НМТ, то вони не є складними для майбутніх вступників. Проте на другому місці з "провалених" предметів – хімія, її не склали 5,5 відсотка. Цього року її обрали – 770 осіб.

Як уточнила директорка УЦОЯО – це лише проміжні дані на основі третини опрацьованих результатів, опрацювання ще триває.