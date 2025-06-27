Результат по математике, рассказывая о промежуточных итогах основной сессии НМТ, озвучила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, пишет 24 Канал, ссылаясь на ZN.UA.

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Какие результаты НМТ по математике

На этой неделе завершилась последняя сессия НМТ-2025. Но часть участников, которые сдавали мультитест ранее, уже получила официальные результаты.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко сообщила, что пока еще не обработаны все данные тестирования, но уже можно сделать предварительные выводы на основе почти 129 тысяч участников. Почти все они преодолевают пороговые баллы по украинскому языку, истории, биологии и географии.

Самым сложным предметом в этом году оказалась математика, "порог" не смогли преодолеть более 14,5 тысячи человек – 11,4 процента.

Обратите внимание! В 2025 году "порог" по математике составлял 5 тестовых баллов из 32 возможных.

Госпожа Вакуленко считает, что математика является предметом, который сложно изучать в условиях постоянных тревог и обстрелов, значительными перерывами в образовательных процессах.

Во-первых, математику проходят абсолютно все поступающие, в отличие от предметов по выбору, то есть сдают этот предмет и те, кто сознательно изучал математику в школе, и те, кто начал подготовку за несколько месяцев до тестирования. Кроме того, математика – это тот предмет, который, на мой взгляд, тяжелее всего изучать в таком нестабильном режиме в условиях тревог, обстрелов, с постоянным прерыванием занятий и отсутствием в некоторых регионах возможности работать очно,

– прокомментировала руководительница.

Что касается других предметов НМТ, то они не являются сложными для будущих абитуриентов. Однако на втором месте из "проваленных" предметов – химия, ее не сдали 5,5 процента. В этом году ее выбрали – 770 человек.

Как уточнила директор УЦОКО – это лишь промежуточные данные на основе трети обработанных результатов, обработки еще продолжается.