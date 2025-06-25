В частности, из-за атак России на украинские города. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала 24 Каналу о вызовах и проблемах нынешнего тестирования.

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С какими вызовами столкнулись участники и организаторы тестирования

Вакуленко призналась, что очень много вызовов в этом году, безусловно, связаны с постоянными ракетными атаками на города Украины.

Каждую ночь де-факто происходят массированные атаки на один или несколько регионов нашего государства. Поэтому мы никогда не знаем, все ли наши временные экзаменационные центры готовы к работе, или какой-то из них не поврежден, будет ли везде электричество. Часто приходится утром быстро менять локации и переводить абитуриентов в другие пункты тестирования. А это очень сложно,

– рассказала она.

И добавила, что в УЦОКО также понимают, что после таких ночных обстрелов чрезвычайно сложно и абитуриентам работать.

Поэтому призываем их и их родителей: если видите, что ребенок плохо себя чувствует, сразу подавайте документы на дополнительную сессию оценивания, аргументируя тем, что не пришли на тестирование из-за плохого самочувствия,

– отмечает руководительница Центра.

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Вакуленко также уточнила, что не стоит волноваться, что во время дополнительной сессии может повториться какая-то кризисная ситуация. Она подчеркивает: УЦОКО проводит тестирование в сложных условиях с 2022 года и готов к любым условиям и проблемам. При этом говорит, что с 2022 года еще ни одного поступающего не оставили без результата НМТ.



Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность задач, вызовы и перспективы НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.