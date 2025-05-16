Олена Зеленська здобула нову освіту під час повномасштабної війни

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що за останній рік здобула нову освіту у сфері стратегічного управління. Вона продовжує навчатися, щоб бути ефективнішою у своїй місії на міжнародній арені.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова дружини українського президента у розмові з журналісткою Марічкою Падалко. Зеленська зазначила, що завершила курс у Києво-Могилянській бізнес-школі – програму "Школа стратегічного архітектора", яка орієнтована на розвиток системного мислення і вміння стратегічно будувати процеси в складних умовах.

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Яку професію опанувала Олена Зеленська

Перша леді уточнила, що це була "освіта для дорослих". Разом із нею дипломи отримали чимало відомих українців, які також працюють у сфері державного управління, медіа та бізнесу.

Дуже щаслива, що це сталося. Школа стратегічного архітектора "Києво-Могилянська бізнес-школа" в Києво-Могилянській академії. Як перша леді я також продовжую навчатися,

– зауважила вона.

Також за ініціативи команди Саміту перших леді та джентльменів, який вона регулярно проводить, організували спеціальний інтенсивний курс у Віденській дипломатичній академії. За словами Зеленської, цей дводенний курс охоплював такі ключові напрямки: геополітика, міжнародний протокол, культурна дипломатія. Він став важливим етапом у навчанні для представників перших осіб держав з усього світу.

Перша леді України наголосила: завжди є чому повчитися. Навчання – це не лише про теорію, а й про можливість зустрічатися з колегами в неформальній атмосфері, налагоджувати зв'язки, ставити запитання та ділитися досвідом.

Нам не вистачає нетворкінгу і простого спілкування між собою. Ми завжди зустрічаємося на якихось офіційних подіях. І майже ніколи не говоримо на теми, які нас всіх цікавлять,

– вважає Зеленська.

До слова, Олена Зеленська вже п’ятий рік виконує обов'язки першої леді. Зокрема, опікується гуманітарними питаннями, розвитком охорони психічного здоров'я, культурною дипломатією, а також ініціює діалоги між країнами через формат самітів.

Зауважимо, що "Школа стратегічного архітектора" в Києво-Могилянській бізнес-школі – це програма для трансформаційних лідерів, які визначають майбутнє України та її роль у світі. Особливий блок програми присвячений особистісному розвитку лідера: через взаємодію з філософією, сучасним мистецтвом, музикою та креативними практиками учасники працюють із темами ідентичності, свободи, щастя й сили особистості. Вартість курсу становить 300 тисяч гривень.