Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова жены украинского президента в разговоре с журналисткой Маричкой Падалко. Зеленская отметила, что завершила курс в Киево-Могилянской бизнес-школе – программу "Школа стратегического архитектора", которая ориентирована на развитие системного мышления и умение стратегически строить процессы в сложных условиях.

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Какой профессией овладела Елена Зеленская

Первая леди уточнила, что это было "образование для взрослых". Вместе с ней дипломы получили немало известных украинцев, которые также работают в сфере государственного управления, медиа и бизнеса.

Очень счастлива, что это произошло. Школа стратегического архитектора "Киево-Могилянская бизнес-школа" в Киево-Могилянской академии. Как первая леди я также продолжаю учиться,

– отметила она.

Также по инициативе команды Саммита первых леди и джентльменов, который она регулярно проводит, организовали специальный интенсивный курс в Венской дипломатической академии. По словам Зеленской, этот двухдневный курс охватывал такие ключевые направления: геополитика, международный протокол, культурная дипломатия. Он стал важным этапом в обучении для представителей первых лиц государств со всего мира.

Первая леди Украины подчеркнула: всегда есть чему поучиться. Обучение – это не только о теории, но и о возможности встречаться с коллегами в неформальной атмосфере, налаживать связи, задавать вопросы и делиться опытом.

Нам не хватает нетворкинга и простого общения между собой. Мы всегда встречаемся на каких-то официальных событиях. И почти никогда не говорим на темы, которые нас всех интересуют,

– считает Зеленская.

К слову, Елена Зеленская уже пятый год исполняет обязанности первой леди. В частности, занимается гуманитарными вопросами, развитием охраны психического здоровья, культурной дипломатией, а также инициирует диалоги между странами через формат саммитов.

Заметим, что "Школа стратегического архитектора" в Киево-Могилянской бизнес-школе – это программа для трансформационных лидеров, которые определяют будущее Украины и ее роль в мире. Особый блок программы посвящен личностному развитию лидера: через взаимодействие с философией, современным искусством, музыкой и креативными практиками участники работают с темами идентичности, свободы, счастья и силы личности. Стоимость курса составляет 300 тысяч гривен.