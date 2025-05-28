Кабмін змінив тарифні розряди для освітян

Уряд України змінив тарифні розряди для працівників освіти. Зміни набудуть чинності з наступного року.

Це стало можливим завдяки ухваленню постанови "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Кабмін змінив тарифні розряди для працівників освіти

Постанова передбачає такі зміни:

збільшення тарифних розрядів для музичних керівників, інструкторів з фізкультури закладів дошкільної освіти до 10 – 14 тарифних розрядів;

збільшення нижньої межі тарифних розрядів для керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти;

визначення оплати праці (тарифні розряди) для керівника (завідувача) внутрішнього структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти (дошкільного підрозділу, позашкільного підрозділу, пансіону, інтернату) на рівні 13 – 15 тарифних розрядів;

узгодження найменувань закладів освіти з термінологією, встановленою чинним законодавством України.

Зазначені зміни набудуть чинності 1 січня 2026 року.

У МОН також зауважили, що засновники державних і комунальних закладів дошкільної освіти можуть скористатися правом, наданим їм Законом України "Про дошкільну освіту" й уже зараз встановлювати посадові оклади працівникам дитсадків у розмірі, що перевищує розмір, визначений урядом.

Раніше ми інформували, що працівникам дитсадків збільшили відпустку до 56 днів.