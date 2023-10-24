Учні у Києві зараз перебувають на осінніх канікулах. Цей відпочинок триватиме тиждень.

Осінні канікули у школах української столиці розпочалися 23 жовтня. Коли закінчаться, розкаже Освіта 24.

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Коли закінчаться осінні канікули у школах Києва 2023

Так, у столиці вирішили, що осінні канікули у школах триватимуть до 29 жовтня 2023 року. 30 жовтня учні уже повернуться на навчання.

Зауважимо, що загалом цей навчальний рік у Києві триватиме до 28 червня 2024 року.

Останні дзвоники лунатимуть у школах столиці 31 травня 2024 року.

Яка структура навчального року у школах Києва

Перший семестр цього навчального року у школах української столиці стартував 1 вересня і закінчиться 22 грудня 2023 року.

Другий семестр розпочнеться 8 січня і триватиме до 31 травня 2024 року.

Формат роботи кожна школа Києва визначає самостійно.

Детально про дати та тривалість осінніх канікул у різних регіонах України читайте тут: