Коли закінчаться осінні канікули у школах різних міст і областей України

У більшості областей України у 2023 році осінні канікули стартували 23 жовтня. Частина школярів відпочиватиме від навчання в інші дати.

Є такі області, в яких діти підуть відпочивати аж взимку. Коли закінчаться осінні канікули у школах різних міст України у 2023 році, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться осінні канікули у школах 2023

Кожен регіон в Україні і навіть школа може самостійно у межах цього навчального року встановлювати дати канікул. У більшості навчальних закладів діти відпочивають від навчання саме зараз.

Київ і область

У столиці України шкільні осінні канікули закінчуються 29 жовтня.

Школярі на Київщині йдуть на канікули у різний час. У 284 школах осінні канікули закінчуються також 29 жовтня.

Львів і область

У Львові кожна школа має свій графік канікул. Частина учнів відпочиває до 30 жовтня, частина – до 5 листопада, наприклад.

В області школи також мають свої графіки канікул. У більшості вони триватимуть до 30 жовтня.

Харків і область

У Харкові осінні канікули для учнів триватимуть до 29 жовтня.

В області діти відпочиватимуть або до 29 жовтня, або до 5 листопада.

Дніпро

Осінні канікули у школах міста триватимуть до 5 листопада.

Житомир

На Житомирщині 435 ліцеї оголосили про канікули до 29 жовтня.

Полтавщина

Осінні канікули у школах Полтавщини здебільшого завершаться 30 жовтня.

Одещина

На Одещині 371 школа оголосила про осінні канікули до 30 жовтня.

Чернівці і область

Частина школярів у Чернівцях відпочиватиме до 29 жовтня, частина – до 5 листопада.

На Буковині осінні канікули у школах завершаться також здебільшого 29 жовтня.

Тернопільщина

У 25 громадах Тернопільщини осінні канікули закінчаться 29 жовтня.

Рівне і область

Осінні канікули у школах Рівного завершаться 29 жовтня.

У 258 школах області канікули триватимуть також до 29 жовтня.

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Волинь

На Волині учні здебільшого відпочиватимуть протягом 30 жовтня – 5 листопада.

Хмельниччина

У більшості шкіл Хмельниччини осінні канікули триватимуть до 29 жовтня.

У школах Хмельницького завершення осіннього відпочинку учнів заплановане на дві дати: 29 жовтня і 5 листопада.

Кропивницький і Кіровоградщина

На Кіровоградщині дати відпочинку учнів восени – різні. У частині шкіл області осінні канікули завершаться 29 жовтня та 5 листопада.

В Олександрії осінні канікули будуть в листопаді.

Донеччина

Школярі Слов'янська повернуться на навчання 30 жовтня.