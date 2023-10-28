Є такі області, в яких діти підуть відпочивати аж взимку. Коли закінчаться осінні канікули у школах різних міст України у 2023 році, розповідає Освіта 24.
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Коли закінчаться осінні канікули у школах 2023
Кожен регіон в Україні і навіть школа може самостійно у межах цього навчального року встановлювати дати канікул. У більшості навчальних закладів діти відпочивають від навчання саме зараз.
- Київ і область
У столиці України шкільні осінні канікули закінчуються 29 жовтня.
Школярі на Київщині йдуть на канікули у різний час. У 284 школах осінні канікули закінчуються також 29 жовтня.
- Львів і область
У Львові кожна школа має свій графік канікул. Частина учнів відпочиває до 30 жовтня, частина – до 5 листопада, наприклад.
В області школи також мають свої графіки канікул. У більшості вони триватимуть до 30 жовтня.
- Харків і область
У Харкові осінні канікули для учнів триватимуть до 29 жовтня.
В області діти відпочиватимуть або до 29 жовтня, або до 5 листопада.
- Дніпро
Осінні канікули у школах міста триватимуть до 5 листопада.
- Житомир
На Житомирщині 435 ліцеї оголосили про канікули до 29 жовтня.
- Полтавщина
Осінні канікули у школах Полтавщини здебільшого завершаться 30 жовтня.
- Одещина
На Одещині 371 школа оголосила про осінні канікули до 30 жовтня.
- Чернівці і область
Частина школярів у Чернівцях відпочиватиме до 29 жовтня, частина – до 5 листопада.
На Буковині осінні канікули у школах завершаться також здебільшого 29 жовтня.
- Тернопільщина
У 25 громадах Тернопільщини осінні канікули закінчаться 29 жовтня.
- Рівне і область
Осінні канікули у школах Рівного завершаться 29 жовтня.
У 258 школах області канікули триватимуть також до 29 жовтня.
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- Волинь
На Волині учні здебільшого відпочиватимуть протягом 30 жовтня – 5 листопада.
- Хмельниччина
У більшості шкіл Хмельниччини осінні канікули триватимуть до 29 жовтня.
У школах Хмельницького завершення осіннього відпочинку учнів заплановане на дві дати: 29 жовтня і 5 листопада.
- Кропивницький і Кіровоградщина
На Кіровоградщині дати відпочинку учнів восени – різні. У частині шкіл області осінні канікули завершаться 29 жовтня та 5 листопада.
В Олександрії осінні канікули будуть в листопаді.
- Донеччина
Школярі Слов'янська повернуться на навчання 30 жовтня.