На осінні канікули підуть не всі: коли вони стартують та де в Україні їх скасували

У жовтні більшість учнів в Україні піде на осінні канікули. В окремих школах відпочинок восени для школярів скасували.

Вони відпочиватимуть довше взимку. 24 Канал розповідає, коли стартують осінні канікули у школах України у 2025 році та де їх скасували.

Дивіться також Скільки днів триватимуть осінні канікули у школах України у 2025 році

Скільки відпочиватимуть учні, та хто це вирішує?

Цьогоріч школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти. Однак потягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

У 2025 році школярі відпочиватимуть здебільшого тиждень. Більшість піде на відпочинок 27 жовтня і повернеться на навчання вже 3 листопада.

Можуть тривати осінні канікули і 5 днів (включно з вихідними), як, до прикладу, в одній зі шкіл Львова чи в Одесі. У місті Лева не всі школи мають однаковий графік канікул.

Дивіться також Можуть бути зміни: коли у школах Києва стартують осінні канікули

Коли будуть осінні канікули у школах різних міст?

Київ

На відпочинок від навчання учні у Києві цьогоріч підуть 27 жовтня. Відпочиватимуть до 2 листопада.

Львів

Канікули для більшості учнів львівських шкіл стартують в останній тиждень жовтня. У кількох закладах освіти школярі підуть на відпочинок за іншим графіком. Детальні дати відпочинку учнів у місті Лева тут.

Івано-Франківськ

Осінні канікули у школах заплановані з 27 жовтня до 2 листопада.

Тернопіль

Учні у місті відпочиватимуть з 27 жовтня по 2 листопада.

Житомирщина

Осінні канікули у більшості ліцеїв Житомирської області цьогоріч розпочнуться 27 жовтня. Триватимуть до 2 листопада.

Ужгород

Осінні канікули у школах заплановані з 27 жовтня до 2 листопада.

Чернівці й область

Осінні канікули у закладах середньої освіти міста розпочнуться з 27 жовтня і триватимуть по 2 листопада 2025 року включно.

У Чернівецькій області у більшості шкіл канікули запланували на період з 27 жовтня по 2 листопада.

Рівне

Осінні канікули у школах міста триватимуть з 25 жовтня до 2 листопада.

Хмельницький і область

Осінні канікули запланували провести з 27 жовтня до 2 листопада у Хмельницькому.

В області більшість учнів піде на відпочинок також 27 жовтня і повернеться на навчання 3 листопада. У деяких громадах канікули починаються трохи раніше (25 жовтня) або тривають коротше (до 31 жовтня).

Полтавщина

Більшість шкіл ухвалили рішення відправити учнів на канікули з 27 жовтня до 2 листопада.

Черкаси

Осінні канікули у школах міста триватимуть протягом 27 жовтня – 2 листопада.

Одеса

В Одесі спочатку скасували осінні канікули у школах, а учора їх повернули. Виняток – одна школа. Учні у місті відпочиватимуть протягом 27 – 31 жовтня.

Кропивницький

У місті дати канікул у школах відрізняються. Загалом канікули триватимуть у межах 25 жовтня – 9 листопада. Детальний графік тут.

Дивіться також Коли стартують осінні канікули у Львові: точні дати для усіх шкіл

Де в Україні не буде осінніх канікул?

У частині шкіл в Україні цьогоріч скасували осінні канікули. Учні відпочиватимуть довше взимку.

Зокрема, відмовилися від відпочинку восени школи Одеської області.

Також на перенесення осінніх канікул наважились ще кілька громад з різних регіонів України, зокрема: