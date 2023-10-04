Коли осінні канікули та святкові дні в німецьких школах 2023 – 2024
4 жовтня 2023, 13:53Читать новость на русском
Джерело:NV
Чимало українців разом із дітьми виїхало до Німеччини через повномасштабну війну. У цій країні зареєстрували близько третини мільйона учнів з України.
Відповідно до законодавства, діти з України повинні відвідувати місцеві школи. Восени в німецьких школах у межах навчального року 2023 – 2024 передбачені канікули. Школярі не вчитимуться також у святкові дні.
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Коли осінні канікули в німецьких школах 2023 – 2024
У Німеччині школярі відпочивають від навчання не лише у час канікул, а й під час національних свят. Здебільшого осінні канікули тривають два тижні. При цьому на різних федеральних землях – різні дати відпочинку школярів.
Вихідні у Німеччині у жовтні 2023 по землях:
- 30 жовтня – 3 листопада – Баден-Вюртемберг;
- 30 жовтня – 3 листопада – Баварія;
- 2 жовтня; 23 жовтня – 4 листопада – Берлін;
- 2 жовтня; 23 жовтня – 4 листопада – Бранденбург;
- 2 жовтня; 16 – 30 жовтня – Бремен;
- 2 жовтня, 16 – 27 жовтня – Гамбург;
- 23 – 28 жовтня – Гессен;
- 9 – 14 жовтня, 30 жовтня – 1 листопада – Мекленбург-Передня Померанія;
- 2 жовтня, 16 – 30 жовтня – Нижня Саксонія;
- 2−14 жовтня – Північний Рейн-Вестфалія;
- 16 – 27 жовтня – Рейнланд-Пфальц;
- 23 жовтня – 3 листопада – Саар;
- 2 – 14 жовтня; 30 листопада – Саксонія;
- 2 жовтня, 16 – 30 жовтня – Саксонія Ангальт;
- 16 – 27 жовтня – Шлезвіг-Гольштейн;
- 2 – 14 жовтня – Тюрінгія.