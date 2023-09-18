Цьогоріч навчання у школах країни-сусідки стартувало пізніше. Коли передбачені канікули у школах Польщі, читайте у матеріалі.
Читайте Канікули можуть тривати довго: коли учні відпочиватимуть у навчальному році 2023 – 24
Що відомо про навчальний рік у Польщі
Дати канікул у школах Польщі щороку визначає міністр народної освіти та спорту. При цьому дати у воєводствах можуть не збігатися.
Навчальний рік поділяється на два семестри:
- перший – вересень – січень;
- другий – січень – червень (для випускників середніх шкіл – до квітня).
У приватних школах може бути свій графік канікул.
2023 року свято першого дзвоника відбулося у Польщі пізніше, ніж зазвичай – 4 вересня, а не 1 вересня. Заняття у школах стартували 5 вересня.
Які канікули існують у польських школах
У школах Польщі передбачені чотири періоди канікул:
- різдвяні;
- зимові;
- великодні;
- літні.
Осінніх та весняних канікул у Польщі офіційно немає.
Коли відпочиватимуть учні у Польщі
Учні у Польщі відпочивають не тільки впродовж канікул, але й у святкові дні (пов'язані зі святами).
Осінь
- 1 листопада 2023 року – День усіх святих;
- 11 листопада 2023 року – День Незалежності Польщі.
Зима
Упродовж 23 грудня 2023 року – 1 січня 2024 року тривають різдвяні та новорічні канікули.
- 24 грудня 2023 року – Святвечір;
- 25 грудня 2023 року – Різдво;
- 1 січня 2024 року – Новий рік;
- 6 січня 2024 року – Богоявлення, Водохреща.
З 15 січня до 25 лютого 2024 року передбачені зимові канікули у таких воєводствах:
- з 15 січня до 28 січня – Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське;
- з 22 січня до 4 лютого – Підляське, Вармінсько-Мазурське;
- з 29 січня до 11 лютого – Любельське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Шльонське;
- з 12 лютого до 25 лютого – Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське.
Весна
З 28 березня по 2 квітня 2024 року у Польщі відзначатимуть:
- 28 березня – Чистий четвер;
- 29 березня – Страсну п'ятницю;
- 30 березня – Велику суботу;
- 31 березня – Великдень;
- 1 квітня – Мокрий понеділок.
26 квітня 2024 року – закінчення навчального року для випускників.
1 – 3 травня 2024 року – травневі вихідні.
- 1 травня – Міжнародний день праці;
- 3 травня – День Конституції Польщі.
30 травня 2024 року – Свято тіла та крові Христових.
Літо
21 червня 2024 року – закінчення навчального року.
З 22 червня по 31 серпня 2024 року учні будуть на літніх канікулах.