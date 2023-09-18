В этом году обучение в школах страны-соседки стартовало позже. Когда предусмотрены каникулы в школах Польши, читайте в материале.
Читайте Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24
Что известно об учебном году в Польше
Даты каникул в школах Польши каждый год определяет министр народного образования и спорта. При этом даты в воеводствах могут не совпадать.
Учебный год делится на два семестра:
- первый – сентябрь – январь;
- второй – январь – июнь (для выпускников средних школ – до апреля).
В частных школах может быть свой график каникул.
В 2023 году праздник первого звонка состоялся в Польше позже обычного – 4 сентября, а не 1 сентября. Занятия в школах стартовали 5 сентября.
Какие каникулы существуют в польских школах
В школах Польши предусмотрены четыре периода каникул:
- рождественские;
- зимние;
- пасхальные;
- летние.
Осенних и весенних каникул в Польше официально нет.
Когда будут отдыхать ученики в Польше
Ученики в Польше отдыхают не только в каникулы, но и в праздничные дни (связанные с праздниками).
Осень
- 1 ноября 2023 года – День всех святых;
- 11 ноября 2023 – День Независимости Польши.
Зима
В течение 23 декабря 2023 – 1 января 2024 продолжаются рождественские и новогодние каникулы.
- 24 декабря 2023 года – Святвечер;
- 25 декабря 2023 года – Рождество;
- 1 января 2024 года – Новый год;
- 6 января 2024 года – Богоявления, Крещения.
С 15 января по 25 февраля 2024 года предусмотрены зимние каникулы в следующих воеводствах:
- с 15 января по 28 января – Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское, Западнопоморское;
- с 22 января по 4 февраля – Подляское, Варминско-Мазурское;
- с 29 января по 11 февраля – Любельское, Лодзькое, Подкарпатское, Поморское, Шленское;
- с 12 февраля по 25 февраля – Куявско-Поморское, Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское.
Весна
С 28 марта по 2 апреля 2024 года в Польше будут отмечать:
- 28 марта – Чистый четверг;
- 29 марта – Страстную пятницу;
- 30 марта – Великую субботу;
- 31 марта – Пасху;
- 1 апреля – Мокрый понедельник.
26 апреля 2024 – окончание учебного года для выпускников.
1 – 3 мая 2024 года – майские выходные.
- 1 мая – Международный день труда;
- 3 мая – День Конституции Польши.
30 мая 2024 года – Праздник тела и крови Христовых.
Лето
21 июня 2024 – окончание учебного года.
С 22 июня по 31 августа 2024 года ученики будут на летних каникулах.