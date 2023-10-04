Согласно законодательству, дети из Украины должны посещать местные школы. Осенью в немецких школах в рамках учебного года 2023 – 2024 предусмотрены каникулы. Школьники не будут учиться в праздничные дни.
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Когда осенние каникулы в немецких школах 2023 – 2024
В Германии школьники отдыхают от обучения не только во время каникул, но и во время национальных праздников. В основном осенние каникулы длятся две недели. При этом на разных федеральных землях – разные даты отдыха школьников.
Выходные в Германии в октябре 2023 по землям:
- 30 октября – 3 ноября – Баден-Вюртемберг;
- 30 октября – 3 ноября – Бавария;
- 2 октября; 23 октября – 4 ноября – Берлин;
- 2 октября; 23 октября – 4 ноября – Бранденбург;
- 2 октября; 16 – 30 октября – Бремен;
- 2 октября, 16 – 27 октября – Гамбург;
- 23 – 28 октября – Гессен;
- 9 – 14 октября, 30 октября – 1 ноября – Мекленбург-Передняя Померания;
- 2 октября, 16 – 30 октября – Нижняя Саксония;
- 2-14 октября – Северный Рейн-Вестфалия;
- 16 – 27 октября – Рейнланд-Пфальц;
- 23 октября – 3 ноября – Саар;
- 2 – 14 октября; 30 ноября – Саксония;
- 2 октября, 16 – 30 октября – Саксония Ангальт;
- 16 – 27 октября – Шлезвиг-Гольштейн;
- 2 – 14 октября – Тюрингия.