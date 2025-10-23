Поки українські діти відпочиватимуть: коли стартують осінні канікули у Польщі

В українських школах стартували, чи ось-ось стартують, осінні канікули. Чи так само відпочиватимуть школярі, які навчаються у школах Польщі?

Коли канікули у школах Польщі та чи є вони взагалі, розповідає 24 Канал, посилаючись на poland-consult.com.

Дивіться також Можуть бути зміни: коли у школах Києва стартують осінні канікули

Чи є осінні канікули в школах Польщі?

Українські школярі в очікуванні осінніх канікул. Та чи чекають канікул школярі у Польщі?

З осінніми канікулами в Польщі усе просто – їх не існує. У школах посеместрове навчання і діти навчатимуться до грудня. Де з 23 грудня їх чекають Різдвяні канікули.

Втім, школярів восени чекають державні вихідні, як пише ресурс "Спільно Wspólnie":

1 листопада (День усіх святих);

11 листопада – День незалежності.

У деяких школах можуть оголосити "довгі вихідні", або "директорські дні" – це додаткові вихідні через свята, іспити або організаційні потреби. Іноді ці вихідні стосуються лише деяких класів або груп. Але про них можна дізнатися лише у кожній школі окремо.