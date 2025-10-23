Пока украинские дети будут отдыхать: когда стартуют осенние каникулы в Польше
- В Польше нет осенних каникул, школьники учатся до декабря перед Рождественскими каникулами.
- Осенью есть государственные выходные: 1 ноября (День всех святых) и 11 ноября (День независимости).
В украинских школах стартовали, или вот-вот стартуют, осенние каникулы. Будут ли так же отдыхать школьники, которые учатся в школах Польши?
Когда каникулы в школах Польши и есть ли они вообще, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на poland-consult.com.
Есть ли осенние каникулы в школах Польши?
Украинские школьники в ожидании осенних каникул. И ждут ли каникул школьники в Польше?
С осенными каникулами в Польше все просто – их не существует. В школах посеместровое обучение и дети будут учиться до декабря. Где с 23 декабря их ждут Рождественские каникулы.
Впрочем, школьников осенью ждут государственные выходные, как пишет ресурс "Совместно Wspólnie":
- 1 ноября (День всех святых);
- 11 ноября – День независимости.
В некоторых школах могут объявить "длинные выходные", или "директорские дни" – это дополнительные выходные из-за праздников, экзамены или организационные потребности. Иногда эти выходные касаются только некоторых классов или групп. Но о них можно узнать только в каждой школе отдельно.