Укр Рус
Учеба Образование за рубежом Пока украинские дети будут отдыхать: когда стартуют осенние каникулы в Польше
23 октября, 10:52
1

Пока украинские дети будут отдыхать: когда стартуют осенние каникулы в Польше

Алеся Кух
Основні тези
  • В Польше нет осенних каникул, школьники учатся до декабря перед Рождественскими каникулами.
  • Осенью есть государственные выходные: 1 ноября (День всех святых) и 11 ноября (День независимости).

В украинских школах стартовали, или вот-вот стартуют, осенние каникулы. Будут ли так же отдыхать школьники, которые учатся в школах Польши?

Когда каникулы в школах Польши и есть ли они вообще, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на poland-consult.com.

Смотрите также Могут быть изменения: когда в школах Киева стартуют осенние каникулы

Есть ли осенние каникулы в школах Польши?

Украинские школьники в ожидании осенних каникул. И ждут ли каникул школьники в Польше?

С осенными каникулами в Польше все просто – их не существует. В школах посеместровое обучение и дети будут учиться до декабря. Где с 23 декабря их ждут Рождественские каникулы.

Впрочем, школьников осенью ждут государственные выходные, как пишет ресурс "Совместно Wspólnie":

  • 1 ноября (День всех святых);
  • 11 ноября – День независимости.

В некоторых школах могут объявить "длинные выходные", или "директорские дни" – это дополнительные выходные из-за праздников, экзамены или организационные потребности. Иногда эти выходные касаются только некоторых классов или групп. Но о них можно узнать только в каждой школе отдельно.

О начале учебного года, сроках посеместрового обучения и каникулах в Польше 24 Канал писал ранее.