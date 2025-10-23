Когда каникулы в школах Польши и есть ли они вообще, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на poland-consult.com.

Есть ли осенние каникулы в школах Польши?

Украинские школьники в ожидании осенних каникул. И ждут ли каникул школьники в Польше?

С осенными каникулами в Польше все просто – их не существует. В школах посеместровое обучение и дети будут учиться до декабря. Где с 23 декабря их ждут Рождественские каникулы.

Впрочем, школьников осенью ждут государственные выходные, как пишет ресурс "Совместно Wspólnie":

1 ноября (День всех святых);

11 ноября – День независимости.

В некоторых школах могут объявить "длинные выходные", или "директорские дни" – это дополнительные выходные из-за праздников, экзамены или организационные потребности. Иногда эти выходные касаются только некоторых классов или групп. Но о них можно узнать только в каждой школе отдельно.