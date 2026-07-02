Затвердили програму з "Основ національного спротиву": що вивчатимуть студенти

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову програму навчальної дисципліни "Основи національного спротиву". Її вивчатимуть студенти, які здобувають ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) або ступінь фахової передвищої освіти за денною та дуальною формами.

Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Мета курсу – набуття здатності до національного спротиву.

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Чого навчатимуть студентів

Ця дисципліна має сформувати у студентів національно-патріотичну свідомість, громадянську стійкість та допомогти набути теоретичні знання та практичні навички домедичної допомоги, тактичних дій, мінної безпеки, зв'язку та орієнтування.

Основними завданнями курсу є здобуття здатності діяти в умовах воєнних загроз, надзвичайних ситуацій та кризових станів, ухвалювати рішення та забезпечувати власну і колективну безпеку, оволодіння навичками домедичної допомоги в умовах бойових дій, вивчення правил мінної безпеки, орієнтування на місцевості.

Також курс допоможе ознайомитись з основами виживання та основами цифрової безпеки, формувати психологічну стійкість та навички протидії інформаційним та психологічним впливам, засвоїти правила безпечного поводження зі стрілецькою зброєю і ручними гранатами та формувати навички ведення вогню зі стрілецької зброї.

Загальний обсяг навчальної дисципліни становитиме 5 кредитів ЄКТС (150 годин). З них теоретична підготовка триватиме 46 годин, практична підготовка – 64 годин, самостійна робота – 40 годин.

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Де відбуватимуться практичні заняття

Практичні заняття аудиторної підготовки мають проводити у закладах освіти з використанням тренажерів, симуляторів, планшетів, макетів, стендів, мультимедійних тирів, а також у форматі рольових вправ і сценарних відпрацювань у будь-яких придатних приміщеннях і на майданчиках закладу освіти. При цьому в складі навчальних груп, чисельність яких повинна забезпечувати засвоєння практичних навичок кожним здобувачем освіти.

Практичну підготовку на місцевості проводитимуть на полігоні, польовому стрільбищі, тактичному полі або спеціалізованому комплексі (інженерне, топографічне містечко) в складі навчальних груп, чисельність яких повинна забезпечувати засвоєння практичних навичок кожним здобувачем освіти.

Студенти, віровчення яких забороняє використовувати зброю, замість тем "Вогневої"та "Тактичної підготовки" вивчатимуть військово- або безпеково- орієнтовану фахову компетентність, або вивчатимуть навчальний матеріал за іншими темами дисципліни.

Для вивчення деяких тем, крім вогневої підготовки, можуть бути використані відкриті майданчики, спортивні комплекси та лісопаркові зони за умови їх відповідності завданням заняття та за погодженням із закладом освіти.